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Лебедев Авдей Самсонович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Лебедев Авдей Самсонович
Пол
муж
Номер записи
1761
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
племянник главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
35
Возраст по текущей РС
42г. 4мес
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1481
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 1
01 | Лебедев Иван Петрович: 36 / 43г. 4 мес | крестьянин - глава семьи
02 | Лебедев Самсон Иванович: 14 / 21г. 5 мес | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Лебедев Нефед Иванович: 9 / 16г. 5мес. | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Лебедев Никифор Иванович: - / 2 г. 7 мес. | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Лебедев Авдей Самсонович: 35 / 42г. 4мес | крестьянин - племянник главы семьи [1]
06 | Лебедев Петр Авдеевич: - / 1 г. 7 мес. | крестьянин - сын Авдея Самсоновича [5]
07 | Лебедева Александра Михайловна: - / 43 | крестьянка - жена главы семьи [1]
08 | Лебедева Секлетинья Ивановна: - / 17 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
09 | Лебедева Афросинья Ивановна: - / 6 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
10 | Лебедева Феврония Прохоровна: - / 21 | крестьянка - жена Самсона Ивановича [2]
11 | Лебедева Прасковья Ивановна: - / 41 | крестьянка - жена Авдея Самсоновича [5]
12 | Лебедева Авдотья Авдеевна: - / 16 | крестьянка - дочь Авдея Самсоновича [5]
13 | Лебедева Прасковья Авдеевна: - / 15 | крестьянка - дочь Авдея Самсоновича [5]
14 | Лебедева Аксинья Авдеевна: - / 8 | крестьянка - дочь Авдея Самсоновича [5]
15 | Лебедева Прасковья Авдеевна: - / 4 | крестьянка - дочь Авдея Самсоновича [5]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1815 ст.

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