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Лебедев Самсон Иванович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Лебедев Самсон Иванович
Пол
муж
Номер записи
1758
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
21г. 5 мес
Год рождения вычисленный
1836
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1481
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 1
01 | Лебедев Иван Петрович: 36 / 43г. 4 мес | крестьянин - глава семьи
02 | Лебедев Самсон Иванович: 14 / 21г. 5 мес | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Лебедев Нефед Иванович: 9 / 16г. 5мес. | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Лебедев Никифор Иванович: - / 2 г. 7 мес. | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Лебедев Авдей Самсонович: 35 / 42г. 4мес | крестьянин - племянник главы семьи [1]
06 | Лебедев Петр Авдеевич: - / 1 г. 7 мес. | крестьянин - сын Авдея Самсоновича [5]
07 | Лебедева Александра Михайловна: - / 43 | крестьянка - жена главы семьи [1]
08 | Лебедева Секлетинья Ивановна: - / 17 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
09 | Лебедева Афросинья Ивановна: - / 6 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
10 | Лебедева Феврония Прохоровна: - / 21 | крестьянка - жена Самсона Ивановича [2]
11 | Лебедева Прасковья Ивановна: - / 41 | крестьянка - жена Авдея Самсоновича [5]
12 | Лебедева Авдотья Авдеевна: - / 16 | крестьянка - дочь Авдея Самсоновича [5]
13 | Лебедева Прасковья Авдеевна: - / 15 | крестьянка - дочь Авдея Самсоновича [5]
14 | Лебедева Аксинья Авдеевна: - / 8 | крестьянка - дочь Авдея Самсоновича [5]
15 | Лебедева Прасковья Авдеевна: - / 4 | крестьянка - дочь Авдея Самсоновича [5]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1836 ст.

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