Макрида Моисеевна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Макрида Моисеевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1756
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 127 (50)
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь Моисея Спиридоновича
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1840
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 176
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 127 (50)
01 | Моисей Спиридонович: - / - | крестьянин - жена Моисея Спиридоновича
02 | Анисья Никитична: - / 40 | крестьянка - жена Моисея Спиридоновича
03 | Евгения Моисеевна: - / 14 | крестьянка - дочь Моисея Спиридоновича
04 | Макрида Моисеевна: - / 10 | крестьянка - дочь Моисея Спиридоновича
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1840 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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