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Анисья Никитична

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Анисья Никитична
Пол
жен
Номер записи
1754
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
127 (50)
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Моисея Спиридоновича
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 176
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 127 (50)
01 | Моисей Спиридонович: - / - | крестьянин - жена Моисея Спиридоновича
02 | Анисья Никитична: - / 40 | крестьянка - жена Моисея Спиридоновича
03 | Евгения Моисеевна: - / 14 | крестьянка - дочь Моисея Спиридоновича
04 | Макрида Моисеевна: - / 10 | крестьянка - дочь Моисея Спиридоновича
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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