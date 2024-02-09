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Моисей Спиридонович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Моисей Спиридонович
Пол
муж
Номер записи
1753
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
127 (50)
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
жена Моисея Спиридоновича
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 176
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 127 (50)
01 | Моисей Спиридонович: - / - | крестьянин - жена Моисея Спиридоновича
02 | Анисья Никитична: - / 40 | крестьянка - жена Моисея Спиридоновича
03 | Евгения Моисеевна: - / 14 | крестьянка - дочь Моисея Спиридоновича
04 | Макрида Моисеевна: - / 10 | крестьянка - дочь Моисея Спиридоновича
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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