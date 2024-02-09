Сенчин Прасковья Григорьевна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Сенчин Прасковья Григорьевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1752
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 126
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы семьи [1]
- Возраст по текущей РС
- 60
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 173
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 126
01 | Сенчин Петр Петрович: 44 / 60 | отставной солдат - глава семьи
02 | Сенчин Прасковья Григорьевна: - / 60 | крестьянка - жена главы семьи [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1790 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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