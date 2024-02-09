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Сенчин Петр Петрович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Сенчин Петр Петрович
Пол
муж
Номер записи
1751
Сословие
отставной солдат
Год ревизии
1850
Двор / Семья
126
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
44
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 173
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 126
01 | Сенчин Петр Петрович: 44 / 60 | отставной солдат - глава семьи
02 | Сенчин Прасковья Григорьевна: - / 60 | крестьянка - жена главы семьи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1790 ст.

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