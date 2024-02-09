Морозов Иван Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Иван Захарович

Морозов Иван Захарович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Морозов Иван Захарович
Пол
муж
Номер записи
1750
Сословие
унтер-офицер, отставной
Год ревизии
1850
Двор / Семья
125
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
54
Возраст по текущей РС
70
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 172
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 125
01 | Морозов Иван Захарович: 54 / 70 | унтер-офицер, отставной - глава семьи
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1780 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close