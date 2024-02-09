Морозов Иван Захарович
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Морозов Иван Захарович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1750
- Сословие
- унтер-офицер, отставной
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 125
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 54
- Возраст по текущей РС
- 70
- Год рождения вычисленный
- 1780
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 172
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 125
01 | Морозов Иван Захарович: 54 / 70 | унтер-офицер, отставной - глава семьи
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1780 ст.
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