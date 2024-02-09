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Нагрев Маркел Феоктистович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Нагрев Маркел Феоктистович
Пол
муж
Номер записи
1749
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
124
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы Семьи [1]
Возраст по прошлой РС
20
Причина выбытия
умер
Год убытия
1842
Год рождения вычисленный
1814
Год смерти
1842
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 172
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 124
01 | Гугрев Феоктист Григорьевич: 50 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Нагрев Маркел Феоктистович: 20 / - | крестьянин - сын главы Семьи [1]
Примечание: причислен окончательно с начала 1842 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1842 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1814 ст.
Дата смерти
Вычислено 1842 ст.

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