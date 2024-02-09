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Голвочева Васса Константиновна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Голвочева Васса Константиновна
Пол
жен
Номер записи
1747
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
123
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
жена Ермолая Степановича [5]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 172
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 123
01 | Голвочев Степан Леонтьевич: 36 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Голвочев Семен Степанович: 10 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Голвочев Иван Семенович: новорожден / 7 | крестьянин - сын Семена Степановича [2]
04 | Голвочев Иван Степанович: 5 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Голвочев Ермолай Степанович: 2 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Голвочева Марина Ефимовна: - / 53 | крестьянка - жена главы семьи [1]
07 | Голвочева Анна Ивановна: - / 25 | крестьянка - жена Семена Степановича [2]
08 | Голвочева Авдотья Семеновна: - / 5 | крестьянка - дочь Семена Степановича [2]
09 | Голвочева Васса Константиновна: - / 20 | крестьянка - жена Ермолая Степановича [5]
Примечание: причислен окончательно с начала 1844 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1844 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1830 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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