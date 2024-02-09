Голвочева Авдотья Семеновна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Голвочева Авдотья Семеновна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1746
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 123
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Семена Степановича [2]
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1845
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 172
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 123
01 | Голвочев Степан Леонтьевич: 36 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Голвочев Семен Степанович: 10 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Голвочев Иван Семенович: новорожден / 7 | крестьянин - сын Семена Степановича [2]
04 | Голвочев Иван Степанович: 5 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Голвочев Ермолай Степанович: 2 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Голвочева Марина Ефимовна: - / 53 | крестьянка - жена главы семьи [1]
07 | Голвочева Анна Ивановна: - / 25 | крестьянка - жена Семена Степановича [2]
08 | Голвочева Авдотья Семеновна: - / 5 | крестьянка - дочь Семена Степановича [2]
09 | Голвочева Васса Константиновна: - / 20 | крестьянка - жена Ермолая Степановича [5]
Примечание: причислен окончательно с начала 1844 года
- Дополнительная информация в записи
- причислен окончательно с начала 1844 года
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1845 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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