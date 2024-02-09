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Голвочев Иван Семенович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Голвочев Иван Семенович
Пол
муж
Номер записи
1741
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
123
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Семена Степановича [2]
Возраст по прошлой РС
новорожден
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1843
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 172
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 123
01 | Голвочев Степан Леонтьевич: 36 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Голвочев Семен Степанович: 10 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Голвочев Иван Семенович: новорожден / 7 | крестьянин - сын Семена Степановича [2]
04 | Голвочев Иван Степанович: 5 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Голвочев Ермолай Степанович: 2 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Голвочева Марина Ефимовна: - / 53 | крестьянка - жена главы семьи [1]
07 | Голвочева Анна Ивановна: - / 25 | крестьянка - жена Семена Степановича [2]
08 | Голвочева Авдотья Семеновна: - / 5 | крестьянка - дочь Семена Степановича [2]
09 | Голвочева Васса Константиновна: - / 20 | крестьянка - жена Ермолая Степановича [5]
Примечание: причислен окончательно с начала 1844 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1844 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1843 ст.

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