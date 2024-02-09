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Марья Тихоновна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Марья Тихоновна
Пол
жен
Номер записи
1738
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
122
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь главы Семьи [1]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 172
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 122
01 | Тихон Васильевич: 17 / 33 | крестьянин -
02 | Анна Афанасьевна: - / 27 | крестьянка - жена главы Семьи [1]
03 | Марья Тихоновна: - / 1 | крестьянка - дочь главы Семьи [1]
Примечание: причислен окончательно с начала 1847 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1847 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1849 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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