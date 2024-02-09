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Тихон Васильевич

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Тихон Васильевич
Пол
муж
Номер записи
1736
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
122
Номер в семье/дворе
1
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1817
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 172
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 122
01 | Тихон Васильевич: 17 / 33 | крестьянин -
02 | Анна Афанасьевна: - / 27 | крестьянка - жена главы Семьи [1]
03 | Марья Тихоновна: - / 1 | крестьянка - дочь главы Семьи [1]
Примечание: причислен окончательно с начала 1847 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1847 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1817 ст.

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