Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Ивановна

Авдотья Ивановна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Авдотья Ивановна
Пол
жен
Номер записи
1734
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
121
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь главы семьи [1]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1844
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 171
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 121
01 | Иван Ефремович: 29 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Иван Иванович: 5 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Матвей Иванович: новорожден / 12 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Авдотья Васильевна: - / 42 | крестьянка - жена главы семьи [1]
05 | Евгения Ивановна: - / 10 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
06 | Авдотья Ивановна: - / 6 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
07 | Федосья Ивановна: - / 2 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1844 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close