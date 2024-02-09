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Матвей Иванович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Матвей Иванович
Пол
муж
Номер записи
1731
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
121
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
новорожден
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1838
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 171
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 121
01 | Иван Ефремович: 29 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Иван Иванович: 5 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Матвей Иванович: новорожден / 12 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Авдотья Васильевна: - / 42 | крестьянка - жена главы семьи [1]
05 | Евгения Ивановна: - / 10 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
06 | Авдотья Ивановна: - / 6 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
07 | Федосья Ивановна: - / 2 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1838 ст.

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