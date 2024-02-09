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Маланья Кузьминична

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Маланья Кузьминична
Пол
жен
Номер записи
1727
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
120
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
мать главы семьи [1]
Возраст по текущей РС
67
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 171
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 120
01 | Сидор Авдеевич: 25 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Фаддей Сидорович: новорожден / 11 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Иван Авдеевич: 10 / - | крестьянин - брат главы семьи [1]
04 | Маланья Кузьминична: - / 67 | крестьянка - мать главы семьи [1]
05 | Федосья Сидоровна: - / 16 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1783 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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