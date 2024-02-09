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Иван Авдеевич

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Иван Авдеевич
Пол
муж
Номер записи
1726
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
120
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
брат главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
10
Причина выбытия
умер
Год убытия
1845
Год рождения вычисленный
1824
Год смерти
1845
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 171
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 120
01 | Сидор Авдеевич: 25 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Фаддей Сидорович: новорожден / 11 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Иван Авдеевич: 10 / - | крестьянин - брат главы семьи [1]
04 | Маланья Кузьминична: - / 67 | крестьянка - мать главы семьи [1]
05 | Федосья Сидоровна: - / 16 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1824 ст.
Дата смерти
Вычислено 1845 ст.

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