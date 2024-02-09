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Андреян Аввакумович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Андреян Аввакумович
Пол
муж
Номер записи
1722
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
119
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
3
Год рождения вычисленный
1831
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 171
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 119
01 | Аввакум Михайлович: 28 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Андреян Аввакумович: 3 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Никифор Аввакумович: новорожден / 10 | крестьянин - сын главы семьи [1]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1831 ст.

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