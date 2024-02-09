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Тимофей Степанович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Тимофей Степанович
Пол
муж
Номер записи
1720
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
118
Номер в семье/дворе
1
Возраст по прошлой РС
37
Причина выбытия
умер
Год убытия
1848
Год рождения вычисленный
1797
Год смерти
1848
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 171
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 118
01 | Тимофей Степанович: 37 / - | крестьянин -
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1797 ст.
Дата смерти
Вычислено 1848 ст.

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