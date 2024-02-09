Павел Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Лазаревич

Павел Лазаревич

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Павел Лазаревич
Пол
муж
Номер записи
1717
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
117
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Лазаря Дементьевича [3]
Возраст по прошлой РС
1
Год рождения вычисленный
1833
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 170
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 117
01 | Тимофей Дементьевич: 33 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Захар Тимофеевич: новорожден / 15 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Лазарь Дементьевич: 31 / - | крестьянин - брат главы семьи [1]
04 | Павел Лазаревич: 1 / - | крестьянин - сын Лазаря Дементьевича [3]
05 | Никита Дементьевич: 29 / - | крестьянин - брат главы семьи [1]
06 | Антип Иванович: 61 / - | крестьянин - дядя главы семьи [1]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1833 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close