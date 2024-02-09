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Захар Тимофеевич

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Захар Тимофеевич
Пол
муж
Номер записи
1715
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
117
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
новорожден
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1835
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 170
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 117
01 | Тимофей Дементьевич: 33 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Захар Тимофеевич: новорожден / 15 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Лазарь Дементьевич: 31 / - | крестьянин - брат главы семьи [1]
04 | Павел Лазаревич: 1 / - | крестьянин - сын Лазаря Дементьевича [3]
05 | Никита Дементьевич: 29 / - | крестьянин - брат главы семьи [1]
06 | Антип Иванович: 61 / - | крестьянин - дядя главы семьи [1]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1835 ст.

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