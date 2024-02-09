Степанида Никитична
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Степанида Никитична
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1713
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 116
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- жена Никиты Осиповича [3]
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 170
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 116
01 | Осип Федорович: 42 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Климон Осипович: 14 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Никита Осипович: 7 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Василий Осипович: новорожден / 15 | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Пелагея Михайловна: - / 29 | крестьянка - жена Климона Осиповича [2]
06 | Татьяна Климоновна: - / 10 | крестьянка - дочь Климона Осиповича [2]
07 | Фекла Климоновна: - / 2 | крестьянка - дочь Климона Осиповича [2]
08 | Степанида Никитична: - / 23 | крестьянка - жена Никиты Осиповича [3]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
- Дополнительная информация в записи
- причислен окончательно с начала 1846 года
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1827 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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