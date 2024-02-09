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Фекла Климоновна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Фекла Климоновна
Пол
жен
Номер записи
1712
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
116
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Климона Осиповича [2]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 170
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 116
01 | Осип Федорович: 42 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Климон Осипович: 14 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Никита Осипович: 7 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Василий Осипович: новорожден / 15 | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Пелагея Михайловна: - / 29 | крестьянка - жена Климона Осиповича [2]
06 | Татьяна Климоновна: - / 10 | крестьянка - дочь Климона Осиповича [2]
07 | Фекла Климоновна: - / 2 | крестьянка - дочь Климона Осиповича [2]
08 | Степанида Никитична: - / 23 | крестьянка - жена Никиты Осиповича [3]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1848 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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