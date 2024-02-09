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Климон Осипович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Климон Осипович
Пол
муж
Номер записи
1707
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
116
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
14
Год рождения вычисленный
1820
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 170
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 116
01 | Осип Федорович: 42 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Климон Осипович: 14 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Никита Осипович: 7 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Василий Осипович: новорожден / 15 | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Пелагея Михайловна: - / 29 | крестьянка - жена Климона Осиповича [2]
06 | Татьяна Климоновна: - / 10 | крестьянка - дочь Климона Осиповича [2]
07 | Фекла Климоновна: - / 2 | крестьянка - дочь Климона Осиповича [2]
08 | Степанида Никитична: - / 23 | крестьянка - жена Никиты Осиповича [3]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1820 ст.

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