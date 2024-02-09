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Степанида Филипповна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Степанида Филипповна
Пол
жен
Номер записи
1705
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
115
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Поликарпа Михеевича [2]
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1816
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 170
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 115
01 | Михей Сергеевич: 48 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Поликарп Михеевич: 18 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Кирилл Васильевич: 10 / - | крестьянин - племянник главы семьи [1]
04 | Степанида Филипповна: - / 34 | крестьянка - жена Поликарпа Михеевича [2]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1816 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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