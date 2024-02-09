Поликарп Михеевич
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Поликарп Михеевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1703
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 115
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын главы семьи [1]
- Возраст по прошлой РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1816
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 170
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 115
01 | Михей Сергеевич: 48 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Поликарп Михеевич: 18 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Кирилл Васильевич: 10 / - | крестьянин - племянник главы семьи [1]
04 | Степанида Филипповна: - / 34 | крестьянка - жена Поликарпа Михеевича [2]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
- Дополнительная информация в записи
- причислен окончательно с начала 1846 года
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1816 ст.
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