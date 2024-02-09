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Михей Сергеевич

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Михей Сергеевич
Пол
муж
Номер записи
1702
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
115
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
48
Причина выбытия
умер
Год убытия
1840
Год рождения вычисленный
1786
Год смерти
1840
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 170
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 115
01 | Михей Сергеевич: 48 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Поликарп Михеевич: 18 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Кирилл Васильевич: 10 / - | крестьянин - племянник главы семьи [1]
04 | Степанида Филипповна: - / 34 | крестьянка - жена Поликарпа Михеевича [2]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1786 ст.
Дата смерти
Вычислено 1840 ст.

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