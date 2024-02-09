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Иван Васильевич

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Иван Васильевич
Пол
муж
Номер записи
1701
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
114
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
племянник главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
15
Причина выбытия
умер
Год убытия
1846
Год рождения вычисленный
1819
Год смерти
1846
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 170
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 114
01 | Митрофан Кондратьевич: 29 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Данила Васильевич: 17 / - | крестьянин - племянник главы семьи [1]
03 | Евдоким Данилович: новорожден / 2 | крестьянин - сын Данилы Васильевича [2]
04 | Любовь Андреевна: - / 43 | крестьянка - жена главы семьи [1]
05 | Аксинья Ивановна: - / 31 | крестьянка - жена Данилы Васильевича [2]
06 | Александра Даниловна: - / 2 | крестьянка - дочь Данилы Васильевича [2]
07 | Иван Васильевич: 15 / - | крестьянин - племянник главы семьи [1]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1819 ст.
Дата смерти
Вычислено 1846 ст.

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