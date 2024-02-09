Евдоким Данилович
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Евдоким Данилович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1697
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 114
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Данилы Васильевича [2]
- Возраст по прошлой РС
- новорожден
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 169
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 114
01 | Митрофан Кондратьевич: 29 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Данила Васильевич: 17 / - | крестьянин - племянник главы семьи [1]
03 | Евдоким Данилович: новорожден / 2 | крестьянин - сын Данилы Васильевича [2]
04 | Любовь Андреевна: - / 43 | крестьянка - жена главы семьи [1]
05 | Аксинья Ивановна: - / 31 | крестьянка - жена Данилы Васильевича [2]
06 | Александра Даниловна: - / 2 | крестьянка - дочь Данилы Васильевича [2]
07 | Иван Васильевич: 15 / - | крестьянин - племянник главы семьи [1]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
- Дополнительная информация в записи
- причислен окончательно с начала 1846 года
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1848 ст.
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