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Евдоким Данилович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Евдоким Данилович
Пол
муж
Номер записи
1697
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
114
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Данилы Васильевича [2]
Возраст по прошлой РС
новорожден
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 169
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 114
01 | Митрофан Кондратьевич: 29 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Данила Васильевич: 17 / - | крестьянин - племянник главы семьи [1]
03 | Евдоким Данилович: новорожден / 2 | крестьянин - сын Данилы Васильевича [2]
04 | Любовь Андреевна: - / 43 | крестьянка - жена главы семьи [1]
05 | Аксинья Ивановна: - / 31 | крестьянка - жена Данилы Васильевича [2]
06 | Александра Даниловна: - / 2 | крестьянка - дочь Данилы Васильевича [2]
07 | Иван Васильевич: 15 / - | крестьянин - племянник главы семьи [1]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1848 ст.

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