Ларион Андреевич
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Ларион Андреевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1693
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 113
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын главы семьи [1]
- Возраст по прошлой РС
- 3
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1840
- Год рождения вычисленный
- 1831
- Год смерти
- 1840
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 169
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 113
01 | Андрей Петрович: 31 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Василий Андреевич: 7 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Ларион Андреевич: 3 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Авдотья Яковлевна: - / 46 | крестьянка - жена главы семьи [1]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
- Дополнительная информация в записи
- причислен окончательно с начала 1846 года
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1831 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1840 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.