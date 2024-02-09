Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Андреевич

Василий Андреевич

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Василий Андреевич
Пол
муж
Номер записи
1692
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
113
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
7
Причина выбытия
умер
Год убытия
1840
Год рождения вычисленный
1827
Год смерти
1840
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 169
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 113
01 | Андрей Петрович: 31 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Василий Андреевич: 7 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Ларион Андреевич: 3 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Авдотья Яковлевна: - / 46 | крестьянка - жена главы семьи [1]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1827 ст.
Дата смерти
Вычислено 1840 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close