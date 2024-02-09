Зотова Елена Васильевна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Зотова Елена Васильевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1690
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 112
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Антона Васильевича [2]
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1834
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 169
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 112
01 | Зотов Василий Сергеевич: 59 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Зотов Антон Василий: 27 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Зотов Антон Антонович: новорожден / 1 | крестьянин - сын Антона Васильевича [2]
04 | Зотов Василий: новорожден / 15 | крестьянин - пасынок Антона Васильевича [2]
05 | Зотов Михаил: новорожден / 10 | крестьянин - пасынок Антона Васильевича [2]
06 | Зотов Федор Василий: 15 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Зотова Домна Матвеевна: - / 43 | крестьянка - жена Антона Васильевича [2]
08 | Зотова Елена Васильевна: - / 16 | крестьянка - дочь Антона Васильевича [2]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
- Дополнительная информация в записи
- причислен окончательно с начала 1846 года
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1834 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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