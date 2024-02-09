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Зотов Федор Василий

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Зотов Федор Василий
Пол
муж
Номер записи
1688
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
112
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
15
Причина выбытия
умер
Год убытия
1840
Год рождения вычисленный
1819
Год смерти
1840
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 169
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 112
01 | Зотов Василий Сергеевич: 59 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Зотов Антон Василий: 27 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Зотов Антон Антонович: новорожден / 1 | крестьянин - сын Антона Васильевича [2]
04 | Зотов Василий: новорожден / 15 | крестьянин - пасынок Антона Васильевича [2]
05 | Зотов Михаил: новорожден / 10 | крестьянин - пасынок Антона Васильевича [2]
06 | Зотов Федор Василий: 15 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Зотова Домна Матвеевна: - / 43 | крестьянка - жена Антона Васильевича [2]
08 | Зотова Елена Васильевна: - / 16 | крестьянка - дочь Антона Васильевича [2]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1819 ст.
Дата смерти
Вычислено 1840 ст.

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