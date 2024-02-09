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Зотов Антон Антонович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Зотов Антон Антонович
Пол
муж
Номер записи
1685
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
112
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Антона Васильевича [2]
Возраст по прошлой РС
новорожден
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 169
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 112
01 | Зотов Василий Сергеевич: 59 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Зотов Антон Василий: 27 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Зотов Антон Антонович: новорожден / 1 | крестьянин - сын Антона Васильевича [2]
04 | Зотов Василий: новорожден / 15 | крестьянин - пасынок Антона Васильевича [2]
05 | Зотов Михаил: новорожден / 10 | крестьянин - пасынок Антона Васильевича [2]
06 | Зотов Федор Василий: 15 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Зотова Домна Матвеевна: - / 43 | крестьянка - жена Антона Васильевича [2]
08 | Зотова Елена Васильевна: - / 16 | крестьянка - дочь Антона Васильевича [2]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1849 ст.

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