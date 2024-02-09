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Степанида Семеновна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Степанида Семеновна
Пол
жен
Номер записи
1682
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
111
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
жена Прохора Дмитриевича [4]
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1831
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 168
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 111
01 | Павел Фомич: 62 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Дмитрий Павлович: 36 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Сафрон Дмитриевич: 9 / - | крестьянин - сын Дмитрия Павловича [2]
04 | Прохор Дмитриевич: 3 / - | крестьянин - сын Дмитрия Павловича [2]
05 | Федот Дмитриевич: новорожден / 14 | крестьянин - сын Дмитрия Павловича [2]
06 | Аксинья Григорьевна: - / 50 | крестьянка - жена Дмитрия Павловича [2]
07 | Евгения Прохоровна: - / 23 | крестьянка - жена Сафрона Дмитриевича [3]
08 | Прасковья Сафроновна: - / 1 | крестьянка - дочь Сафрона Дмитриевича [3]
09 | Степанида Семеновна: - / 19 | крестьянка - жена Прохора Дмитриевича [4]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1831 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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