Евгения Прохоровна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Евгения Прохоровна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1680
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 111
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Сафрона Дмитриевича [3]
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 168
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 111
01 | Павел Фомич: 62 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Дмитрий Павлович: 36 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Сафрон Дмитриевич: 9 / - | крестьянин - сын Дмитрия Павловича [2]
04 | Прохор Дмитриевич: 3 / - | крестьянин - сын Дмитрия Павловича [2]
05 | Федот Дмитриевич: новорожден / 14 | крестьянин - сын Дмитрия Павловича [2]
06 | Аксинья Григорьевна: - / 50 | крестьянка - жена Дмитрия Павловича [2]
07 | Евгения Прохоровна: - / 23 | крестьянка - жена Сафрона Дмитриевича [3]
08 | Прасковья Сафроновна: - / 1 | крестьянка - дочь Сафрона Дмитриевича [3]
09 | Степанида Семеновна: - / 19 | крестьянка - жена Прохора Дмитриевича [4]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
- Дополнительная информация в записи
- причислен окончательно с начала 1846 года
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1827 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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