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Сафрон Дмитриевич

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Сафрон Дмитриевич
Пол
муж
Номер записи
1676
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
111
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Дмитрия Павловича [2]
Возраст по прошлой РС
9
Год рождения вычисленный
1825
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 168
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 111
01 | Павел Фомич: 62 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Дмитрий Павлович: 36 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Сафрон Дмитриевич: 9 / - | крестьянин - сын Дмитрия Павловича [2]
04 | Прохор Дмитриевич: 3 / - | крестьянин - сын Дмитрия Павловича [2]
05 | Федот Дмитриевич: новорожден / 14 | крестьянин - сын Дмитрия Павловича [2]
06 | Аксинья Григорьевна: - / 50 | крестьянка - жена Дмитрия Павловича [2]
07 | Евгения Прохоровна: - / 23 | крестьянка - жена Сафрона Дмитриевича [3]
08 | Прасковья Сафроновна: - / 1 | крестьянка - дочь Сафрона Дмитриевича [3]
09 | Степанида Семеновна: - / 19 | крестьянка - жена Прохора Дмитриевича [4]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1825 ст.

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