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Акулина Варфоломеевна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Акулина Варфоломеевна
Пол
жен
Номер записи
1673
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
110
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Варфоломея Ивановича [2]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 168
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 110
01 | Иван Спиридонович: 49 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Ворфоломей Иванович: 21 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Михаил Варфоломеевич: новорожден / - | крестьянин - сын Варфоломея Ивановича [2]
04 | Василий Варфоломеевич: новорожден / - | крестьянин - сын Варфоломея Ивановича [2]
05 | Евгений Иванович: 16 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Марья Игнатьевна: - / 34 | крестьянка - жена Варфоломея Ивановича [2]
07 | Настасья Варфоломеевна: - / 11 | крестьянка - дочь Варфоломея Ивановича [2]
08 | Домна Варфоломеевна: - / 3 | крестьянка - дочь Варфоломея Ивановича [2]
09 | Акулина Варфоломеевна: - / 1 | крестьянка - дочь Варфоломея Ивановича [2]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1849 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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