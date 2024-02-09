Василий Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Варфоломеевич

Василий Варфоломеевич

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Василий Варфоломеевич
Пол
муж
Номер записи
1668
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
110
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Варфоломея Ивановича [2]
Возраст по прошлой РС
новорожден
Год рождения вычисленный
1850
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 168
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 110
01 | Иван Спиридонович: 49 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Ворфоломей Иванович: 21 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Михаил Варфоломеевич: новорожден / - | крестьянин - сын Варфоломея Ивановича [2]
04 | Василий Варфоломеевич: новорожден / - | крестьянин - сын Варфоломея Ивановича [2]
05 | Евгений Иванович: 16 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Марья Игнатьевна: - / 34 | крестьянка - жена Варфоломея Ивановича [2]
07 | Настасья Варфоломеевна: - / 11 | крестьянка - дочь Варфоломея Ивановича [2]
08 | Домна Варфоломеевна: - / 3 | крестьянка - дочь Варфоломея Ивановича [2]
09 | Акулина Варфоломеевна: - / 1 | крестьянка - дочь Варфоломея Ивановича [2]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1850 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close