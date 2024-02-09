Мотвей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМотвей Семенович

Мотвей Семенович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Мотвей Семенович
Пол
муж
Номер записи
1662
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
109
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
сын Семена Панфиловича [4]
Возраст по прошлой РС
новорожден
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1837
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 168
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 109
01 | Панфил Захарович: 65 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Андрей Панфилович: 42 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Иван Андреевич: 4 / - | крестьянин - сын Андрея Панфиловича [2]
04 | Семен Панфилович: 23 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Акулина Андреевна: - / 14 | крестьянка - дочь Андрея Панфиловича [2]
06 | Авдотья Лазаревна: - / 34 | крестьянка - жена Семена Панфиловича [4]
07 | Авдотья Семеновна: - / 11 | крестьянка - дочь Семена Панфиловича [4]
08 | Васса Семеновна: - / 1 | крестьянка - дочь Семена Панфиловича [4]
09 | Зиновей Семенович: 6 / - | крестьянин - сын Семена Панфиловича [4]
10 | Мотвей Семенович: новорожден / 13 | крестьянин - сын Семена Панфиловича [4]
11 | Никифор Семенович: новорожден / 2 | крестьянин - сын Семена Панфиловича [4]
12 | Анна Павловна: - / 19 | крестьянка - жена Зиновия Семеновича
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1837 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close