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Зиновей Семенович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Зиновей Семенович
Пол
муж
Номер записи
1661
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
109
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Семена Панфиловича [4]
Возраст по прошлой РС
6
Год рождения вычисленный
1828
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 168
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 109
01 | Панфил Захарович: 65 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Андрей Панфилович: 42 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Иван Андреевич: 4 / - | крестьянин - сын Андрея Панфиловича [2]
04 | Семен Панфилович: 23 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Акулина Андреевна: - / 14 | крестьянка - дочь Андрея Панфиловича [2]
06 | Авдотья Лазаревна: - / 34 | крестьянка - жена Семена Панфиловича [4]
07 | Авдотья Семеновна: - / 11 | крестьянка - дочь Семена Панфиловича [4]
08 | Васса Семеновна: - / 1 | крестьянка - дочь Семена Панфиловича [4]
09 | Зиновей Семенович: 6 / - | крестьянин - сын Семена Панфиловича [4]
10 | Мотвей Семенович: новорожден / 13 | крестьянин - сын Семена Панфиловича [4]
11 | Никифор Семенович: новорожден / 2 | крестьянин - сын Семена Панфиловича [4]
12 | Анна Павловна: - / 19 | крестьянка - жена Зиновия Семеновича
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1828 ст.

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