Авдотья Семеновна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Авдотья Семеновна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1659
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 109
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Семена Панфиловича [4]
- Возраст по текущей РС
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1839
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 167
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 109
01 | Панфил Захарович: 65 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Андрей Панфилович: 42 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Иван Андреевич: 4 / - | крестьянин - сын Андрея Панфиловича [2]
04 | Семен Панфилович: 23 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Акулина Андреевна: - / 14 | крестьянка - дочь Андрея Панфиловича [2]
06 | Авдотья Лазаревна: - / 34 | крестьянка - жена Семена Панфиловича [4]
07 | Авдотья Семеновна: - / 11 | крестьянка - дочь Семена Панфиловича [4]
08 | Васса Семеновна: - / 1 | крестьянка - дочь Семена Панфиловича [4]
09 | Зиновей Семенович: 6 / - | крестьянин - сын Семена Панфиловича [4]
10 | Мотвей Семенович: новорожден / 13 | крестьянин - сын Семена Панфиловича [4]
11 | Никифор Семенович: новорожден / 2 | крестьянин - сын Семена Панфиловича [4]
12 | Анна Павловна: - / 19 | крестьянка - жена Зиновия Семеновича
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
- Дополнительная информация в записи
- причислен окончательно с начала 1846 года
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1839 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.