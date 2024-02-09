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Афимья Евдокимовна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Афимья Евдокимовна
Пол
жен
Номер записи
1652
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
108
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь главы семьи [1]
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1835
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 167
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 108
01 | Евдоким Фетисович: 30 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Арина Яковлевна: - / 43 | крестьянка - жена главы семьи [1]
03 | Афимья Евдокимовна: - / 15 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1835 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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