Екатерина Сидоровна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Екатерина Сидоровна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1649
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 107
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- Жена Корнея Семеновича [3]
- Возраст по текущей РС
- 24
- Год рождения вычисленный
- 1826
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 167
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 107
01 | Тимофей Михайлович: 63 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Семен Тимофеевич: 39 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Корней Семенович: 11 / - | крестьянин - сын Семена Тимофеевича [2]
04 | Тропей Тимофеевич: 23 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Петр Тропеевич: новорожден / 11 | крестьянин - сын Тропея Тимофеевича [4]
06 | Екатерина Сидоровна: - / 24 | крестьянка - Жена Корнея Семеновича [3]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
- Дополнительная информация в записи
- причислен окончательно с начала 1846 года
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1826 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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