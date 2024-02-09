Тропей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТропей Тимофеевич

Тропей Тимофеевич

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Тропей Тимофеевич
Пол
муж
Номер записи
1647
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
107
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
23
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 167
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 107
01 | Тимофей Михайлович: 63 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Семен Тимофеевич: 39 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Корней Семенович: 11 / - | крестьянин - сын Семена Тимофеевича [2]
04 | Тропей Тимофеевич: 23 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Петр Тропеевич: новорожден / 11 | крестьянин - сын Тропея Тимофеевича [4]
06 | Екатерина Сидоровна: - / 24 | крестьянка - Жена Корнея Семеновича [3]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1811 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close