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Константин Иванович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Константин Иванович
Пол
муж
Номер записи
1642
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
106
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Ивана Алексеевича [2]
Возраст по прошлой РС
новорожден
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1839
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 167
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 106
01 | Алексей Иванович: 68 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Иван Алексеевич: 34 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Константин Иванович: новорожден / 11 | крестьянин - сын Ивана Алексеевича [2]
04 | Апросинья Ивановна: - / 14 | крестьянка - дочь Ивана Алексеевича [2]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1839 ст.

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