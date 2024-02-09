Дарья Никитична
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Дарья Никитична
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1639
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 105
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Никиты Семеновича [2]
- Возраст по текущей РС
- 6 мес
- Год рождения вычисленный
- 1834
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 166
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 105
01 | Семен Семенович: 32 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Никита Семенович: 10 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Тимофей Семенович: 1 / 16 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Иван Семенович: новорожден / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Дарья Михайловна: - / 48 | крестьянка - жена главы семьи [1]
06 | Дарья Захаровна: - / 27 | крестьянка - жена Никиты Семеновича [2]
07 | Дарья Никитична: - / 6 мес | крестьянка - дочь Никиты Семеновича [2]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
- Дополнительная информация в записи
- причислен окончательно с начала 1846 года
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1834 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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