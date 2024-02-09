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Дарья Никитична

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Дарья Никитична
Пол
жен
Номер записи
1639
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
105
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Никиты Семеновича [2]
Возраст по текущей РС
6 мес
Год рождения вычисленный
1834
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 166
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 105
01 | Семен Семенович: 32 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Никита Семенович: 10 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Тимофей Семенович: 1 / 16 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Иван Семенович: новорожден / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Дарья Михайловна: - / 48 | крестьянка - жена главы семьи [1]
06 | Дарья Захаровна: - / 27 | крестьянка - жена Никиты Семеновича [2]
07 | Дарья Никитична: - / 6 мес | крестьянка - дочь Никиты Семеновича [2]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1834 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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