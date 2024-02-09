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Дарья Михайловна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Дарья Михайловна
Пол
жен
Номер записи
1637
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1850
Двор / Семья
105
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена главы семьи [1]
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 166
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 105
01 | Семен Семенович: 32 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Никита Семенович: 10 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Тимофей Семенович: 1 / 16 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Иван Семенович: новорожден / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Дарья Михайловна: - / 48 | крестьянка - жена главы семьи [1]
06 | Дарья Захаровна: - / 27 | крестьянка - жена Никиты Семеновича [2]
07 | Дарья Никитична: - / 6 мес | крестьянка - дочь Никиты Семеновича [2]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1802 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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