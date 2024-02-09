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Герасим Григорьевич

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Герасим Григорьевич
Пол
муж
Номер записи
1630
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
104
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
11
Год рождения вычисленный
1823
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.81, лист: 166
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 104
01 | Герасим Григорьевич: 11 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Авдотья Семеновна: - / 23 | крестьянка - жена главы семьи [1]
03 | Фиона Герасимовна: - / 6 мес | крестьянка - дочь главы семьи [1]
Примечание: причислен окончательно с начала 1846 года
Дополнительная информация в записи
причислен окончательно с начала 1846 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1823 ст.

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